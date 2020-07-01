شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة السعودية تطلب من قوات الشرعية الانسحاب من هذه المواقع في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان لجنة مراقبة وقف اطلاق النار التابعة للتحالف العربي بمحافظة ابين طلب من القوات الحكومية الانسحاب من مواقع سيطرة عليها خلال المعارك التي اندلعت قبل اعلان الهدنة. وحسب المصادر ان اللجنة السعودية طلبت من قوات الشرعية بالانسحاب من جبل سيود والطرية شمال زنجبار والعودة الى ثكنتها العسكرية السابقة في قرن امكلاسيي بشقرة. Advertisements واشارت المصادر بأن الانسحاب سيتم تحت اشراف اللجنة السعودية فيما لم تشير ذات المصادر هل وافقت القوات الحكومية بالانسحاب من المواقع المذكورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة السعودية تطلب من قوات الشرعية الانسحاب من هذه المواقع في ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.