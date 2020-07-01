شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعتقلون قيادي مؤتمري وناشط حقوقي في ذمار (الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت جماعة الحوثي ، في اليمن، الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2020م، على اعتقال قيادي مؤتمري وناشط حقوقي واجتماعي من منزله في أحد الأحياء السكنية وسط مدينة ذمار.

مصادر محلية قالت لـوكالة"خبر" للأنباء، إن عناصر حوثية اعتقلت القيادي المؤتمري الناشط الحقوقي والاجتماعي "محمد محمد صالح اليفاعي"، من منزله في حي الدائري الغربي وسط المدينة.

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وأضافت المصادر، إن جماعة الحوثي اعتقلت "اليفاعي" على خلفية مطالبته بالحقوق، ووقوفه إلى جانب المظلومين، بالإضافة إلى مطالبته بإنهاء جميع أساليب الفساد المنتشرة في المحافظة.

وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي نقلت الناشط "اليفاعي" وزجت به في أحد سجونها بالمدينة.

الجدير بالذكر أن الناشط والقيادي المؤتمري" اليفاعي" قد تعرض للسجن عديد مرات على خلفية ذات المطالب، بالإضافة إلى تعرضه للضرب المبرح من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله.