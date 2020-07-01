شكرا لمتابعة خبر عن جميح : يعلق على معركة مديرية العبدية في مارب .. ومصادر تكشف عن دفع الحوثيون تعزيزات جديدة باتجاه مأرب بالتزامن مع تهديدات وزير الدفاع للسعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد السياسي اليمني محمد جميح ان أنساق حوثية ذابت امام ضربات ابناء القبائل بقيادة ابناء الشدادي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

وقال جميح في تغريرة عبر حسابه بموقع "تويتر":مديرية العبدية مسقط رأس الشهيد القائد عبدالرب الشدادي تشهد مواجهات عنيفة مع الحوثيون.

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واضاف، أبناء مأرب ورجال اليمن يتسابقون مع رجال العبدية للدفاع عنها.

وتابع، أنساق حوثية بأكملها ذابت أمام أبناء الشدادي في تلك المديرية الباسلة.

الى ذلك أفادت مصادر ميدانية، امس الثلاثاء، أن جماعة الحوثي تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنوب محافظة مأرب على الحدود مع البيضاء؛ بالتزامن مع تجديد وزير الدفاع بحكومة الحوثيون غير المعترف بها تهديداته لـ"التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن"، والمضي في مسارات عسكرية جديدة؛ حد زعمه.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية نحو مأرب في سباق مع الزمن قبل امتداد أزمة وقود خانقة إلى المخزون التمويني الحربي للحوثيون.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا لاتزال تعزز بانساق متتابعة، وتم القضاء عليها، مقابل تعزيزات قبلية لابناء مأرب للوقوف مع أبطال مديرية العبدية الذين تصدوا لأقوى هجوم شنته المليشيا اليوم؛ استمر منذ ساعات الفجر الاولى حتى المغرب.

ياتي ذلك، بالتزامن مع زعم وزير الدفاع بحكومة الحوثيون الغير المعترف بها، محمد ناصر العاطفي، اميس ، بان جماعة الحوثيون سيطرت على أجزاء من محافظة مأرب بعد استعادة محافظة الجوف.

وجدد العاطفي؛ وفقا لوكالة " سبأ " بنسختها الحوثية، تهديداته لدول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، والذي تقوده السعودية، بالمزيد من الهجمات.

وأدعى أن جماعة الحوثي مستمرة في تنفيذ العمليات الهجومية في عمق العدو الجغرافي؛ حد تعبيره.

وجدد زعمه بأن جماعة الحوثي تمضي قدما في مسارات عسكرية طموحة والقادم سيكون أكثر حداثة وتطور في جميع أسلحة الردع الاستراتيجية القادرة على استهداف أهداف عسكرية واقتصادية في عمق العدو؛ حد زعمه.

جدير بالذكر أن العاطفي هو المطلوب رقم سبعة بقائمة قيادات جماعة الحوثي المطلوبين للسعودية.