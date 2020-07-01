شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يوجة اول ضربة لحزب الاصلاح ويقصيه من لجنة تشكيل الحكومة الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول ضربة قوية ، وجهها المجلس الانتقالي ، لحزب التجمع اليمني للإصلاح ، بضغوطات مارسها على التحالف ، بإقصى حزب الاصلاح من اللجنة البرلمانية لاختيار الحكومة اليمنية الجديدة.

حيث استبعدت الرئاسة اليمنية حزب ‎الاصلاح من اللجنة الرئاسية-البرلمانية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتي يجري تشكيلها في الرياض .

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اسماء اعضاء اللجنة:

نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي-مؤتمر

عبدالملك المخلافي-ناصري

محمد بن موسى العامري-الرشاد السلفي

نصر طه مصطفى-مؤتمر

علي منصر محمد-اشتراكي