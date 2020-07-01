شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت تستعد لاحتكار الانترنت في الحديدة المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف ،امس الاول، في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن، وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، حيث جرى في اللقاء مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتطوير مستوى خدمات الاتصالات في جميع مناطق ومديريات الساحل الغربي.

كما جرى مناقشة إمكانية توصيل خدمات شركة عدن نت لتشمل جميع المناطق المحررة في الحديدة التي تتضمن مشاريع التوسعة في عدد من المديريات والمدن والمحافظات المحررة .

وقد اوضح الوزير باشريف أهمية ما تقوم به كافة الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الاتصالات من جهود متواصلة وكبيرة من أجل توسيع وتطوير خدماتها، وعمل كافة الإجراءات التي ستحد من سيطرة المليشيات على وسائل الاتصالات .

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وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع خلال الأيام القادمة ومنها إيصال خدمات الانترنت الحديثة والهاتف النقال إلى المناطق المحرره على طول امتداد الساحل الغربي مما يساعد إلى قطع التجسس والتحكم من قبل مليشيا الحوثي على خدمات الاتصالات .

من جهته نقل وكيل أول محافظة الحديدة أ .وليد القديمي تحايا محافظ الحديدة د الحسن طاهر وثمن جهود وزارة الاتصالات وعلى رأسها الوزير لطفي باشريف، في أحداث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في المناطق المحررة، شاكرا ومقدرا كل الجهود التي تبذل من أجل إيصال خدمات عدن نت إلى مناطق الساحل العربي.

وأشار القديمي بان هذه الخطوة سيكون لها الآثار الإيجابية في كسر التحكم والاحتكار من قبل شركات الاتصالات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، مضيفا، بأن المناطق المحررة في الساحل الغربي ستشهد خلال ايام قادمة تحول كبير وإيجابي في مجال تطوير وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت التي تعد شريان مهم وأساسي في الحياة.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للأتصالات الدوليه تيليمن المهندس طارق ابوبكر والمستشار الإعلامي لوزارة الاتصالات الاستاذ/ وجدي السعدي وطاقم الوزارة من مهندسين ومختصين في ادارة التخطيط والمشاريع .