شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن اسماء اللجنة الرئاسية التي ستقوم باختيار اعضاء الحكومة المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، عن المفاوضات الحالية التي تجري في العاصمة السعودية الرياض، بين الحكومة الشرعية والانتقالي توصلت إلى تشكيل لجنة خماسية.

وأكدت المصادر، بدء النقاشات بين الشرعية والانتقالي في السعودية بشأن "تشكيل حكومة جديدة" وذلك بموجب "اتفاق الرياض" الموقع في نوفمبر من العام الماضي برعاية الممكة.

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وبحسب المصادر، فقد نتج عن النقاشات تشكيل لجنة خماسية من هيئة رئاسة البرلمان والهيئة الإستشارية الرئاسية "لتحديد معايير ومواصفات الأشخاص، الذين سيتم إختيارهم لشغل منصب رئيس الوزراء و24 حقيبة وزارية".

وذكرت المصادر، أن اللجنة الخماسية تتكون من نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي، وأربعة من مستشاري الرئيس هادي، (عبدالملك المخلافي، محمد بن موسى العامري، نصر طه مصطفى، وعلي منصر محمد).