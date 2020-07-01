شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي اليمني .. يتوقع هطول امطار غزيرة على اكثر من 10 محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع فلكي يمني، اليوم الثلاثاء، بهطول أمطار غزيرة على أكثر من عشر محافظات خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب، عبر حائطه بموقع "فيسبوك"، أن المحافظات التي ستشملها توقُعات هطول الأمطار على مناطق مُتفرقه مِنها خلال الإسبوع القادم هي؛ صنعاء، ذمار، ريمه، عمران، صعده، المحويت، إب، تعز، مأرب، البيضاء، الضالع، أبين، شبوه، حضرموت).

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وكان الفلكي محمد عياش، قال في وقت سابق، أن حاله من عدم الإستقرار الجوي يُرافقها هطول للأمطار الرعدية المُتفرقة على أجزاءٍ من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، مُتوقعة خلال الإسبوع القادم.