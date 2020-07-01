شكرا لبحثكم عن خبر بموافقة 15 دولة .. بيان قوي اللهجة من مجلس الأمن بشأن تنفيذ ”اتفاق الرياض” وتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بيانا يدعو فيه الأطراف المعنية في اليمن، إلى التنفيذ السريع لأحكام "اتفاق الرياض"، وطالبهم بالالتزام بحسن نية، للتمكين من العودة إلى السلام في اليمن.

وفي بيان الذي صدر بموافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة، أعربوا فيه عن شعورهم "بالقلق العميق، إزاء بطء وتيرة المفاوضات (في اليمن)"، ودعوا الأطراف المعنية إلى "الاستئناف العاجل لها".

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ودعا المجلس، الأطراف المعنية، على "المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمين العام (مارتن غريفيث)، لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل لضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة".

والإثنين، وصل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريڤيث، العاصمة السعودية الرياض، لبحث مقترحات الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

وتأتي زيارة غريڤيث، بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للبحث عن آليه متفق عليها من الجانبين لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية.