شكرا لبحثكم عن خبر نقل الرئيس بن بريك إلى المستشفى بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الادارة الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي لاصابة مرضية. وقال مصدر خاص لكريتر سكاي ان بن بريك تعرض لوعكة صحية الزمته الفراش. Advertisements واشار ان اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية والادارة الذاتية للجنوب تعرض لحمية من الحميات المنتشرة في عدن. ونوه بالقول حيث نقل الى احدى مستشفيات العاصمة جراء الوعكة الصحية.

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