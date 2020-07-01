شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : الفنانة الاستعراضية انجي خوري و الفوتوشوب…قصة عشق لا تنتهي والسبب صورة جديدة فاضحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٢ صباحاً (الخليج 365)

شاركت الفنانة المثيرة للجدل الاستعراضية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي في انستجرام صورة جديدة ظهرت بها خوري بزي رياضي وسروال أحمر اللون وبلوز بيضاء اللون ربطتها خوري على خصرها لعرض خصرها النحيل الذي فشلت في اخفاء تقنية الفوتوشوب المعمولة عليه في الصورة

وانهالت التعليقات على الصورة الغير احترافية التي شاركتها خوري من الجمهور الذي انتقدها بسبب استخدامها الدائم لتقنيات تعديل الصور للظهور بمظهر وجسم مثالي للجمهور

وكشف عدد من المتابعين فضيحة صورة انجي المعدلة بالاستناد الى انعكاس الصورة وميلان قائم الكرسي الذي تجلس عليه خوري

Advertisements

وعلقت خوري على صورتها الفاضحة الجديدة بقولها:

“اديش بتحبوها لأنوج الغنوج”

وكانت خوري قد أثارت الكثير من الجدل مؤخراً بمقطع فيديو من العاصمة دمشق ظهرت فيه ترقص على احدى الجسور كاشفة عن مؤخرتها الكبيرة بشكل فاضح مما استدعى بعض المتابعين الى التهديد باعلام شرطة الآداب السورية بممارسات خوري الغير لائقة والفاضحة على العلن

والجدير بالذكر ان انجي خوري كانت قد رحلت قسراً من بيروت على خلفية مشاركتها في احتجاجات الشعب اللبناني ضد الحكومة ثم عادت ورحلت قسراً من دبي بسبب محتوى حساباتها الاجتماعية الفاضح والغير ملائم لعادات وتقاليد الشعب الخليجي ثم استقرت في بلدها الأم سوريا لتشارك جمهورها يومياتها العارية وصورها الغير لائقة من العاصمة السورية دمشق

ويشار الى ان خوري كانت قد دخلت بصراع طويل الأمد مع قمر اللبنانية بعد اتهام خوري لها بمشاركة طليقها آدم باختطافها وتعذيبها وتشويه صدرها وتهديدها بالقتل على خلفية عدة مقاطع فيديو اباحية هددت بنشرها الى العلن