شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ... بعد فاجعة هزت ’’آل سعود‘‘ ... ‘‘رسالة عاجلة’’ من ’’السلطان هيثم بن طارق’’ إلى ‘‘الملك سلمان‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (الخليج 365)

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، يوم الاثنين ، رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد فاجعة الأسرة الحاكمة "آل سعود".

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن السلطان هيثم بعث برقية تعزية ومواساة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية في وفاة الأمير بندر بن سعد آل سعود.

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وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس.

وجاء في بيان الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود".

وأضاف البيان أن الجثمان سيوارى الثرى ، يوم الاثنين ، في مدينة الرياض.