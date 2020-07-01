شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يشنون هجوم عنيف على مواقع القبائل بين البيضاء و مأرب وسقوط شهداء من آل العواضي (الاسماء والتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت جماعة الحوثي، امس الثلاثاء، هجوماً هو الأعنف على مواقع القبائل في الحدود الإدارية بين مديريتي ردمان البيضاء والعبدية التابعة لمحافظة مأرب.

وقال مصدر قبلي لموقع "نيوزيمن"، إن جماعة الحوثي شنت هجمات من عدة أنساق استمرت من فجر امس الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة مساء، على مواقع في أطراف العبدية من مواقع تمركزها في جبهة قانية.

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ووفقاً للمصدر، تمكنت القبائل مسنودة بالطيران من صد الهجمات، وأوقعت العشرات من القتلى والجرحى الحوثيين، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية الحوثيون، في حين استشهد سبعة من القبائل 4 منهم من قبيلة آل عواض، وإصابة آخرين.

وأسفرت المعركة عن سقوط شهداء من آل عواض، وهم: علي عامر البنياني العواضي، وزايد سالم المخلقي العواضي، وعبدالرقيب الضامي العواضي، وصالح ضيف الله بلال العواضي.