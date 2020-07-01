بينهم عزيز والقميري والعكيمي وبحيبح والحنق .. الحوثيون يعلنون محاكمة 75 شخصية عسكرية تابعة للشرعية ( الأسماء )

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عدن - ياسمين التهامي - عقدت المحكمة العسكرية المركزية امس الثلاثاء، بصنعاء جلستها العلنية لمحاكمة 75 قياديا عسكريا في الشرعية بتهمة الفرار من وجه العدالة والمتهمين بالخيانة وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية. واستمعت المحكمة إلى ردود المحامين المنصَّبين عن المتهمين ، وأقرت التأجيل إلى الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع لردود المحامين المنصبين عن تلك القيادات . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي) شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ) شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد في ما يلي قائمة بأسماء القيادات العسكرية من الذين تُجرى محاكمتهم: 1- اللواء الركن ناصر عبدربه الطاهري 2- اللواء الركن احمد حسان صالح جبران 3- اللواء الركن ثابت مثنى جواس 4- العميد الركن صادق علي سرحان مهيوب 5- العميد الركن عبدالكريم محمد احمد الصيادي 6- العميد الركن سند عبدالله محمد الرهوي 7- العميد الركن عمر يحيى فتيني سجاف 8- العميد الركن عبدالله محمد علي معزب 9- العميد الركن عبدالعزيز محمد حنكل 10- العميد الركن احمد عبدالله علي تركي 11-العميد الركن احمد صالح محمد البحش 12- العميد الركن سعيد محمد سعيد الشعملي 13- العميد الركن عبدالرب صالح الاصبحي 14- العميد عبدالعزيز احمد ناصر المجيدي 15-العميد حمدي حسين شكري الصبيحي Advertisements 16- العميد عبده حمود علي الصغير 17-العميد علي مقبل صالح الضالعي 18- العميد ناصر سعيد سريع العنبوري 19- العميد محسن محمد احمد الخبي 20- العميد عبده محمد الحذيفي 21- العميد عادل هاشم القميري 22- العميد يوسف علي الشراجي 23- العميد محسن علي مرشد خصروف 24- العميد هيكل محمد صالح حنتف 25- العميد محمد غالب السوادي 26- العميد مفرح محمد علي بجيبح 27- العميد عمر جوهر إبراهيم سعيد 28- العميد هاشم السيد الجنيدي 29- العميد صالح احمد طيمس 30- العميد فهمي حاج محروس الصيعري 31- العميد عبدالله سعيد الاسلمي 32- العقيد الركن عبده عبدالله مجلي 33- العقيد الركن طاهر علي العقيلي 34- العقيد الركن توفيق محمد القيز 35- العقيد الركن ناصر علي عبدالله الذيباني 36- العقيد الركن عبدالرحمن ثابت الشمساني 37- العقيد الركن عبدالله احمد الصبيحي 38- العقيد الركن علي عمار محسن الجايفي 39- العقيد الركن منصور علي حسين الزافني 40- العقيد الركن احمد علي حمود الكوكباني 41- العقيد الركن ناصر عبدالله هادي قيس 42- العقيد الركن منصور سعد احمد حساني 43- العقيد الركن خالد قاسم فاضل 44- العقيد صالح مبارك العامري 45- العقيد صغير حمود عزيز السفياني 46- العقيد عسكر احمد محمد زعيل 47- العقيد علي حميد منصور القشيبي 48- العقيد علي صالح

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