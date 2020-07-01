شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. السعودية تعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم عن بعد برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الأمن المائي لجمهوريتي مصر والسودان “جزء لا يتجزأ من الأمن العربي”.

وأوضح المجلس أن المملكة ترفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل.

كما تناول المجلس خلال جلسته، ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة.