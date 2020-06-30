شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة الشرعية تقر بوصول الحوثيين إلى ”العبدية” بمأرب .. ومسؤول حكومي يكشف عن آخر المستجدات للمعارك بين الجيش والمليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، بوجود معارك بين قوات الجيش الوطني بمساندة القبائل ومليشيا الحوثي الإنقلابية، في مديرية "العبدية" التي تشهد مواجهات لأول مرة في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال محمد جميح. سفير اليمن في اليونسكو، إن مديرية العبدية مسقط رأس الشهيد القائد عبدالرب الشدادي تشهد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر"، أن رجال القبائل وقوات الجيش الوطني كبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في المديرية.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان صحافي، إن المليشيات سيطرت على مديرية ردمان في البيضاء بالكامل، بما فيها منطقة "قانية"، وصولًا إلى مناطق في مديرية "ماهلية" وفي مديرية العبدية بمحافظة مأرب وهو ما تنفيه القوات الحكومية.

Advertisements

‏وأشار سفير اليمن لدى اليونسكو، إلى أن أبناء مأرب ورجال اليمن يتسابقون مع رجال العبدية للدفاع عنها.

‏وأكد أن المجاميع التي دفعت بها مليشيا الحوثي إلى العبدية ذابت بأكملها أمام أبناء الشدادي في تلك المديرية الباسلة.

وخلال الأيام الماضية، سيطرة مليشيا الحوثي على مواقع جديدة في جبهة قانية بالبيضاء، والذي تمكنت من خلالها التوغل لأول مرة في أجزاء من مديرية العبدية بمحافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.