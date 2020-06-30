شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مدير أمن محافظة مأرب .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي المدعو محسن سبيعان، المعين من قبل مليشيات الحوثي مديرا لامن محافظة مأرب مصرعه مع عدد من اعضاء الخلية التي كانت تقوم باعمال إجرامية وتقطع وتهريب اسلحة لمليشيات الحوثيين.

وحسب مصادر محلية بأن الخلية التي كانت تروج لأفكار المليشيات وتقوم باستقطاب عناصر لتنفيذ مخطط لزعزعة امن محافظة مأرب بدعم وتخطيط حوثي، لاقت مصيرها على يد قوات الجيش والامن الذي اسقط مخطط المليشيات الحوثية التي كانت تعول على المدعو محسن سبيعان في تنفيذ مخططها لاسقاط مأرب من الداخل بعد عجزها من اقتحامها عبر الجبهات.

الى ذلك دعت مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء الأثنين، للنفير العام ضد الحكومة الشرعية والقبائل المساندة لها في محافظة مأرب والسيطرة على المحافظة.

ونقلت قناة "المسيرة" الحوثية، عن ما يُسمى بمجلس التلاحم القبلي في مأرب- التابع للجماعة- دعوته للنفر العام ضد الشرعية والقبائل المساندة لها في مأرب.

ودعا مجلس التلاحم الحوثي بمأرب، المشائخ والوجهاء المواليين له في المحافظة، إلى توحيد الصف والنفير ضد الشرعية، والسيطرة على المحافظة.

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وقال المجلس، إن الحكومة الشرعية، ارتكبت جريمة بحق آل سبيعان بوادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وفي وقت سابق، أكدت قيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مأرب، أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة والمناطق المحررة، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن وإقلاق السكينة العامة.

وقالت القوات الحكومية في بيان لها، إن قوات الجيش والأمن مسنودة برجال قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي قامت اليوم بالتعامل مع عناصر خارجة عن النظام والقانون كان لها ارتباط مباشر بتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية.

وبحسب البيان، فإن نتائج التحقيقات، أثبتت أن تلك العناصر لها ارتباط مباشر بعصابات التخريب ومليشيا الحوثي المتمردة، وسبق وأن تورطت تلك العناصر في أعمال تخريبية وجرائم حرابة والسطو المسلح، واعتراض سيارات وشاحنات التحالف العربي.

وأسفرت العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية عن استشهاد اثنين من أفراد الجيش والأمن وقبيلة عبيدة وجرح أربعة، كما أسفرت عن مقتل ثمانية من العناصر التخريبية، وضبط كميات من الأسلحة والمضبوطات الأخرى، والعثور على عدد من الوثائق التي تحتوي على أسماء الجهات والأشخاص المرتبطين بالخلية، بينهم عدد من المتهمين بارتكاب أعمال تخريبية متنوعة.