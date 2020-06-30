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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوه يوجه بتنفيذ مشاريع خدمية بمديرية نصاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه محافظ شبوه محمد بن عديو، بتنفيذ مشاريع خدمية بمديرية نصاب، في قطاعات المياه والكهرباء والطرق، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
شملت التوجيهات اعتماد حفر بئر لمشروع مياه المدينة، ودراسة الخط الرئيس لمياه الصرف الصحي، وسفلتة المدخل العام، واستكمال دراسة تغطية ما تبقى من قراها بالتيار الكهربائي ورفد المستشفى العام بجهاز اشعة وجهازي فحوصات مخبرية حديثة.
واشاد المحافظ خلال لقاه بقياده السلطة المحلية للمديرية ومكتبها التنفيذي، بالمواقف الوطنية لابناء المديرية، وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية وتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونوه بدور ابناء المديرية في مساندة جهود السلطة المحلية والاجهزة الامنية لتعزيز الأمن والاستقرار.
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