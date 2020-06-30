شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق حظر التجوال في المهرة والإبقاء على إجراءات الوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرّت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة تعليق حظر التجوال حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية وتشديدها في المنافذ والنقاط الأمنية ومنع التجمعات البشرية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وكانت اللجنة ناقشت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، تقرير مكتب الصحة عن الحالة الوبائية ومدى نجاح الإجراءات الاحترازية المتخذة في عموم المديريات والمنافذ والنقاط الأمنية، والصعوبات التي واجهت جهود التصدي للجائحة.

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