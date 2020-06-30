شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 147 من اليمنيين العالقين في الهند الى مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 وصل 147 يمنيا عالقا في الهند اليوم على متن الخطوط الجوية اليمنية الى مطار عدن الدولي والتي تعد الرحلة السادسة لإجلاء العالقين من الهند، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأوضح سفير اليمن في نيودلهي عبدالملك الارياني ان مغادرة العالقين جاء بعد اجراءهم فحص الـ ( بي سي ار ) وتأكد سلامتهم من فيروس كورونا. وثمن السفير الارياني تعاون السلطات الهندية لتسهيل إجراءات إجلاء العالقين التي تتم بكل يسر وسهولة، مشيداً في نفس الوقت بالتزام المواطنين المسافرين بالتعليمات الارشادية عند مغادرتهم، منوهاً إلى استمرار عملية إجلاء العالقين من مختلف المدن الهندية.

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