التحالف يعلن إحباط محاولتيّ تهريب أسلحة إيرانية لمليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية ،الثلاثاء، إحباط محاولتيّ تهريب أسلحة إيرانية لمليشيا الحوثي في اليمن.



وقال بيان للتحالف إن إحباط المحاولتين تم عن طريق عمليتين، العملية الأولى كانت بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2020 وأحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية على متن "دهو" قبالة سواحل محافظة المهرة شرق اليمن كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وأشار البيان إلى أن العملية الثانية كانت بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2020، تمكّنت القوات البحرية التابعة للتحالف من إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية.

Advertisements

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

يأتي ذلك ضمن المحاولات العدائية والإرهابية المستمرة، بإطلاق 8 طائرات بدون طيار "مفخخة" و3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الأخير يعد عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد المالكي استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.

وكان التحالف العربي قد أعلن إسقاط 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيات الحوثية وكانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.