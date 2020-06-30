أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 وهي كالتالي :

وصول 200 من مرتزقة الإخوان باليمن إلى ليبيا بدعم تركي https://www.elyamnelaraby.com/488119/ الرئيس هادي يستقبل المبعوث الأممي الى اليمن https://www.elyamnelaraby.com/488124/ مناقشة أوضاع مخيمات النازحين في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/488132/ جلسة نقاشية وحوارية مع السفير أحمد عوض بن مبارك بتنفيذ منصة شباب وعي https://www.elyamnelaraby.com/488137 جلسة نقاشية وحوارية مع السفير أحمد عوض بن مبارك بتنفيذ منصة شباب وعي Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/488137/ التحالف يقصف تجمعات للمليشيا بحجة وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/488149/ الحديدة.. مليشيا الحوثي تقصف مزارع المواطنين في بيت الفقيه https://www.elyamnelaraby.com/488163/ ماذا قال هاني بن بريك عن ثورة 30 يونيو في مصر ؟ https://www.elyamnelaraby.com/488165/ الزُبيدي يناقش مع غريفيث جهود التهدئة ووقف إطلاق النار في أبين https://www.elyamnelaraby.com/488169/ البركاني يناقش مع غريفيث المبادرة المقدمة للأطراف بشأن وقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/488176/

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