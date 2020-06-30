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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الإخوان تقصف مواقع القوات الجنوبية في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، ومحور أبين، النقيب، محمد النقيب، ان الميليشيات الإخوانية قصفت مساء الثلاثاء، موقع تتمركز فيه القوات الجنوبية التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوب في أبين، وهو ما يعني خرق جديد لإعلان وقف إطلاق النار .
وذكر النقيب في تغريدة له بتويتر، "قبل لحظات، أطلقت المليشيات الإخوانية نيران مدفع 23 على قواتنا في القطاع الأوسط" .
وتابع النقيب أن ”التعنت والرفض الصارخ الذي تبديه هذه الميليشيات المدعومة من قطر وتركيا إزاء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لا يعدو عن كونه استنساخا ممنهجا لسلوك المليشيات الحوثية أمام كل جهود السلام“.
وكان النقيب، أعلن قيل يومين عن ارتكاب ”الميليشيات الإخوانية“ 13 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.
واقترح التحالف العربي، وقفا شاملا لإطلاق النار في أبين وبقية المحافظات، وأعلنت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبولهما بذلك.
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