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عدن - ياسمين التهامي - من منا يتذكر الممثلة القديرة "عبلة كامل" بطلة أكبر الأفلام والمسلسلات .. شاهد مصيرها الذي صدم محبيها اليوم بعالم الفن !!

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كشفت مصادر مقربة من الفنانة عبلة كامل أنها قررت اعتزال الفن تماما ونهائيا بعد مسيرة طويلة. وقال المصدر إن عبلة كامل قررت تغيير جميع أرقام هواتفها حتى لا يستطيع أي شخص من الوسط الفني الوصول لها. وأشارت المصادر إلى أن مخرج مسلسل سلسال الدم يحاول الوصول لعبلة كامل منذ فترة لتقديم جزء جديد من المسلسل دون جدوى. وكانت عبلة كامل بطلة مسلسل لن اعيش في جلباب ابي بمشاركة الممثل الكبير نور الشريف





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