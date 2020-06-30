شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في سلطنة عمان.. ظهور شبيه طبق الأصل من السلطان قابوس.. شاهد(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة في سلطنة عمان.. ظهور شبيه طبق الأصل من السلطان قابوس.. شاهد(صور)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صور لظهور شبيه طبق الأصل من الراحل السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس عمان الحديثة. وأظهرت الصورة مواطنًا عمانيًّا يشبه السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وهو ما أثار دهشة المغردين ورواد مواقع التواصل في سلطنة عمان. وأوضح مغردون عمانيون أن المواطن يدعي منصور الفوري، وهو يشبه السلطان قابوس في المرحلة التي لم يصب فيها بأي أمراض عام 1985. وحظيت صور شبيه السلطان قابوس بن سعيد على تفاعل واسع وإعجاب رواد مواقع التواصل بسلطنة عمان، الذين أجروا مقارنة بين السلطان قابوس و"الفوري". والسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور؛ كان السلطان التاسع لسلطنة عُمان، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته. وتوفي "السلطان قابوس"، في 10 يناير/كانون الثاني 2020، ويعد مؤسس نهضة عمان، منذ التصدير التجاري للنفط والذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968 وشهدت البلاد انتعاشًا اقتصاديًّا مع بداية حكمه.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة في سلطنة عمان.. ظهور شبيه طبق الأصل من السلطان قابوس.. شاهد(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.