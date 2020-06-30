شكرا لمتابعة خبر عن بعد أن استعانت به الإمارات .. السفير الأمريكي لدى اليمن يسلم الرئيس هادي قائمة أمريكية باسماء مسؤولين مستبعدين من الحكومة القادمة من بينهم الجنرال الاحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في الرئاسة اليمنية بالرياض اليوم الثلاثاء أن السفير الامريكي لدى اليمن "كريستوفر هنزل" طلب من الرئيس هادي أثناء لقاءه "دراسة قرار" بعزل بعض مسؤولي الشرعية من بينهم شخصيات كبيرة بعد أن استعانت به الإمارات لتمرير هذا المخطط .

وأكدت المصادر أن "هنزل" ناقش مع الرئيس هادي الأحداث الاخيرة في جزيرة سقطرى، وإتفاق الرياض، مشيرة الى أن "هنزل" قدم للرئيس هادي في الإجتماع قائمة بأسماء مسؤولين في الشرعية لإتخاذ قرار سريع بعزلهم من الحكومة القادمة.

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المصادر ذاتها أشارت الى أن السفير الامريكي كان غاضبا اثناء حديثه مع الرئيس هادي، مؤكدة في الوقت نفسه أن القائمة التي سلمها "لهادي" تضم عدد عشرة اشخاص مسؤولين في الشرعية، سيتم استبعادهم من الإتفاق القادم الذي سيفضي لتشكيل الحكومة بين طرفي الصراع في اليمن.

كما لفتت المصادر الى أن من بين المسؤولين الذين سيتم استبعادهم نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، و8 اخرين من الوزراء.

وكان "الرئيس هادي" قد تحدث في خطاب أثناء اجتماعه بمستشاريه، وهيئة البرلمان ولمح الى تغييرات كبيرة ستحصل في الأيام القادمة حتى تعود الأوضاع في البلد الى ماكانت عليه.