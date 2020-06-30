شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عسكري : يكشف سرا خطير عن السفينة الإيرانية التي تم احتجازه قبالة السواحل اليمنية ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضاربت الأنباء المتواترة حول حادثة القبض على سفينة محملة بأسلحة إيرانية كانت في طريقها لجماعة الحوثي بالتزامن مع زيارة المبعوث الامريكي الخاص بايران براين هوك للسعودية أمس الاثنين .

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر إعلامية أن البحرية الامريكية اتحجزت سفينة محملة بأسلحة مهربة للحوثيين قبالة سواحل المكلا عاصمة محافظة حضرموت .

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وخالفتها وسائل إعلامية أخرى محسوبة على الشرعية أيضا وهي تتناقل خبر إيقاف بحرية التحالف العربي الذي تقوده السعودية لسفينة محملة بالأسلحة الايرانية قبالة سواحل حضرموت والتي يراد تهريبها للحوثيين .

وفي زحمة تضارب تلك الأنباء التي حرصت السعودية على استغلالها لا سيما وأنها تزامنت مع زيارة المبعوث الأمريكي " هوك " في إبراز دور إيران الغريمي التقليدي للمملكة بالشكل الذي تريده ويمنحها صدى لزيارة هوك للسعودية ويعطيه مساحة واسعة في التصريحات والتخمينات .

وعلى النقيض تماما كشف مصدر عسكري لمصدر إعلامي محسوب على الشرعية بأن تلك السفينة تحمل أسلحة اللواء الأول مشاه بحري التابع لميليشيا الانتقالي الجنوبي المدعود إماراتيا والتي تم نقلها من جزيرة سقطرة وإرسالها لحضرموت وفقا لما أروردته شبكة حضرموت الأخبارية .

ووقع إعلام الشرعية في مغبة غباء الرصد والمتابعة والتحليل وهو ينجر لموجة الكراهية العمياء لميليشيا الحوثي دون أن يعي مغبة الخطر الحقيقي من الطعنات الغادرة في خاصرة الشرعية من قبل التحالف .

وعمدت القوات السعودية في محاولة لتغطية الأهداف الحقيقية لنقل اللواء الأول مشاه بحري مع عتاده العسكري للمكلا في تبادل أدوار واضح مع الإمارات لتوجيه ضربات جوية تحذيرية والتي ذكرها مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي بأن القوات السعودية قصفت محيط كتيبة الدفاع الجوي التابعة للواء الأول مشاه بحري عقب محاولة نقل أسلحة من المعسكر لخارج جزيرة سقطرى .

خبراء عسكريون للشرعية يؤكدون بأن التحالف السعودي الإماراتي بدء مرحلة الاسقاط الفعلي لعاصمة حضرموت مدينة المكلا والتي ارتكزت على نقطتين رئيسيتين الأولى نهب أموال البنك المركزي من ميناء المكلا وإرسالها بتنسيق بين الإمارات والانتقالي لمقر القوات الإماراتية بمطار الريان .

واقتضت النقطة الثانية نقل أسلحة اللواء الاول مشاه بحري التابع للانتقالي من جزيرة سقطرة والتي أنهى مهمته فيها باجتياح عاصمة الأرخبيل حديبو وإعلان إدارتها الذاتية للقيام بذات الدور في عاصمة حضرموت المكلا .