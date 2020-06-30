شكرا لمتابعة خبر عن وزير دفاع الحوثي : يباغت السعودية بتهديد مرعب .. ويتوعد المملكة بضربات صاروخية غير متوقعه خلال الساعات القادمة؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء تهديدها للمملكة العربية السعودية بتوجيه ضربات جديدة واستهداف منشئات اقتصادية وقطاعات نفطية وحيوية ومقرات ومواقع عسكرية في عمق المملكة بعدد من الصواريخ الباليستية المطورة وأسراب من الطائرات المسيرة المتفجرة . وأكد وزير الدفاع في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن قواتهم مستمرة في تنفيذ العمليات الهجومية الاستراتيجية الواسعة في العمق الجغرافي للمملكة . وأشار العاطفي في تصريح لوكالة (سبأ) النسخة الحوثية بصنعاء إلى أن قوة جماعته الصاروخية وطائراتها المسيرة فرضت معادلات جديدة على واقع المواجهة وعكست ما تمتلكه الجماعة من قدرات عسكرية قادرة على ردع ما اسماه العدوان واستهداف مواقعه الاستراتيجية والحيوية اين ما كانت . وقال : “إن قوى" التحالف " قد هزمت ولم يعد لها بعد اليوم من سبيل سوى الرحيل من الوطن، ولدينا من القدرات ما يجعلنا في موقع القوة لإجبار من وصفهم بالمحتلين على مغادرة بلادنا شاءوا أم أبوا . وزعم أن جماعة الحوثي اكمالت سيطرتها على كامل محافظة الجوف بعد أن بسطت سيطرتها على كامل منطقة قانية ووصولها إلى مشارف مدينة مأرب.

وهدد العاطفي بأن الأيام القادمة ستكون أكثر تطورا في أسلحة جماعة الحوثي وأنها ستهاجم عمق السعودية وتستهدف منشئات اقتصادية وقطاعات نفطية ومقرات ومواقع عسكرية ردا على ما وصفها جرائم وحصار التحالف تجاه الشعب اليمني. ودعا العاطفي أبناء محافظة مأرب إلى الوقوف في صف جماعة الحوثي تحسباً لما زعمه تحرير المدنية من قوات التحالف .

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