شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الشرعية تسلم منافذ تعز والساحل الغربي مع الجنوب لهذه القوات "تفاصيل طارئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:53 مساءً - قالت مصادر مطلعة، إن اجتماعاً سيُعقد في مدينة التربة لتسليم منافذ تعز مع الجنوب لقوات حمود المخلافي المدعومة من دولة قطر، والتي لا تتبع محور تعز ولا قوات الشرعية.

وأضافت المصادر، إن الاجتماع سيضم المحافظ نبيل شمسان، وقائد محور تعز خالد فاضل، وأركان حرب اللواء 35 مدرع، عبد الملك الأهدل.. وسيتم سحب قوات اللواء 35 مدرع من معسكر بيحان ومن معسكر جبل صبران وتسليمهما لمحور تعز شكلياً والذي نقل قوات تابعة للشيخ حمود المخلافي إلى التربة لتسلم الموقعين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد الخليج 365

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وقالت المصادر إن قوات المخلافي المدعومة من دولة قطر تحركت اليوم إلى التربة بزي الشرطة العسكرية وتحت مبرر حملة أمنية لضبط متحصل ضرائب، بينما وصلت إلى التربة.

وكانت اكدت مصادر تجنيد قوات تابعة للشيخ المخلافي باسم الشرطة العسكرية، وذلك لنقلها إلى مواقع في الحجرية تمهيداً للسيطرة الكاملة على الحجرية ومنافذ تعز.

وأشارت المصادر إلى أنه بسيطرة قوات المخلافي على معسكر بيحان تكون قد تحكمت بمدخل تعز مع الجنوب من جهة القريشة، بينما معسكر صبران يحكم السيطرة على طريق هيجة العبد منفذ تعز مع الجنوب.

وكانت قوات تابعة لمعسكرات حمود المخلافي، الممولة من قطر، وصلت الأسبوع الماضي معززة بشحنة سلاح متنوع إلى جبل راسن وسيطرت على منفذ تعز مع الساحل الغربي، في حين تم نشر قوات في مدارس بمناطق دبع وبني عمر على الطريق بين المخا والحجرية تعز.

وكشفت المصادر عن تواجد قوات من لواء الحماية الرئاسية الرابع في مقر قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي في سائلة طور الباحة المقاطرة.

وتواصل قوات الشيخ حمود المخلافي التدريب على دفعات، ويتم نشر الوحدات الجاهزة والبدء بتدريب مجاميع جديدة.

ويأتي هذا التحرك لتمكين القوات لموالية لدولة قطر بعد أيام من هجوم شنه الإعلام السعودي على الشيخ حمود المخلافي اتهمه بتآمره مع دولة قطر ضد التحالف العربي وضد السعودية بدرجة رئيسية.