شكرا لقرائتكم خبر عن من منا يتذكر الممثلة القديرة "عبلة كامل" بطلة أكبر الأفلام والمسلسلات .. شاهد مصيرها الذي صدم محبيها اليوم بعالم الفن !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:53 مساءً - هل تذكرون زينب أبنة قاسم سليماني التي ناشدت عبدالملك الحوثي بالثأر لمقتل والدها ؟؟.. شاهدوا بمن تزوجت اليوم ومن هو العريس؟ شاهد أمريكية تضع مولودها وهي واقفة متسمرة في الشارع “فيديو” 3 أعراض إذا ظهرت أثناء نومك ..توجه إلى الطبيب فوراً فأنت مصُاب بأمراض القلب Advertisements وردنا الان حرب شوارع في السعودية.. قتال "حتى الموت" بالحجارة والعصي وتدخل عاجل للشرطة (فيديو) ميت يصرخ من داخل قبره "أخرجوني من هنا " وصدمة تعُم المشيعين "فيديو" شاهد مذا حدث للراقصة سما المصري بعدما نطق القاضي بالحُكم عليها 3 سنوات سجناً بسبب أعمالها الفاضحة! جريمة مروعة تهز العراق .. ضابط كبير يغتصب فتاة أمام أخواتها بطريقة وحشية!

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