شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة "لقاء الخميسي" تبرأ والدها منها بعد أن نشرت مقطع صغير وهي عارية كليا في حمام السباحة...(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال قضاء عطلته الصيفية. وظهرت لقاء الخميسي في الصورة داخل حمام السباحة، وعلقت على الصورة قائلة: " وقت الصيف". يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب. "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بالمايوه وبدون مكياج .. ظهور فاضح للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح مع شخص مجهول .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة .."شاهد الفيديو" • الفنانة "دومينيك حوراني" تنشر صور عارية من رحلتها الصيفية ..كشفت عن صدرها الكبير وقطرات الماء تتساقط على نهديها ..واظهرت منحنيات افخاذها ..شاهد • الفنانة "لقاء الخميسي" تبرأ والدها منها بعد أن نشرت مقطع صغير وهي عارية كليا في حمام السباحة...(شاهد الفيديو) • فيديو اباحي يطيح بنجم سعودي شهير ..شاهد • هل تذكرون الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" .. شاهدو فضيحتها الجديدة ..ظهرت عارية واعلنت أنها حامل بدون زواج .."فيديو وصور" • تسريب فيديوهات إباحية لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها .. شاهد • شاهد مقطع الفيديو الفاضح الذي بسببه حكم على الفنانة سما المصري بالسجن ثلاث سنوات Advertisements • شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو • ما الذي سيحدث لجسمك اذا تناولت "الكركم" يوميا على الريق لمدة أسبوع !؟ • من هي الفنانة المحجبة التي اشعلت مسرح " ذا فويس " بجمالها وقوة صوتها .. ظهرت كحورية الجنة ولم يستطع الفنان محمد حماقي تمالك نفسه امام جمالها فحدث ما لا يمكن توقعه ..شاهد الفيديو • السعودية " أمل الشهراني " تنشر صورها عارية وقطرات الماء تتساقط على صدرها المثير .. وتعلق قائلة " جسمي وانا حرة فيه " ..شاهد • تسريب فيديو فاضح للكويتية "غدير السبتي" والعمانية "بثينة الرئيسي" عاريتان في حمام السباحة .. والمفاجأة ماذا كانو يفعلون .. شاهد • فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فأذهلت لجنة التحكيم من شدة جمالها .. الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح .. شاهد الفيديو • مفاجآت لم يكن أحد يتخيلها حدثت للفنانة ياسمين صبري بعد زواجها من ابوهشيمة .. انقلبت حياتها رأسا على عقب بعد انتشار هذة الفضيحة ..شاهد • نسرين طافش تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتظهر ببجامة النوم الشفافة ..اظهرت صدرها البارز ومناطقها الحساسة ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------

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