البركاني يناقش مع غريفيث المبادرة المقدمة للأطراف بشأن وقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم الثلاثاء، المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيث، المبادرة المقدمة للأطراف اليمنية بشأن وقف اطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسوية الشاملة واهمية المضي بذلك بشكل عاجل وسريع وبما يوقف معاناة الشعب اليمني ونزيف الدم والتخفيف من الاثار الناتجة عن جائحة كورونا على حياة اليمنيين.



Advertisements

وعبر رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره للمبعوث على جهوده المبذولة، مؤكدا ان الشرعية والاشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية مع خيار السلام ويؤمنون به ايمانا كاملا، منوها ان وقف اطلاق النار في هذه الظروف الخطيرة التي جمعت بين نتائج الحرب ونتائج جائحة كورونا كارثية، تمثل أولوية لدى الشرعية.. معبرا عن امله في جنوح ميليشيات الحوثي لخيار السلام وفقا للمرجعات الثلاث.

وتطرق رئيس مجلس النواب للجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض وما تبذله السعودية من جهود لتنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام في اليمن باعتبار الاتفاق يمثل خطوة على طريق السلام الشامل .. مؤكدا دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام الشامل والعادل ودعم مساعي المبعوث الاممي.

وتمنى البركاني لغريفيث التوفيق في انجاز مهمة وقف اطلاق النار في اقرب وقت ممكن لتتوقف معاناة اليمنيين واحزانهم وان ينال المواطنين الذي يخضعون لسيطرة الحوثيين حقوقهم في الحياة والعيش الكريم والممارسة السياسية وتنتهي حالة العنف القائمة في تلك المناطق والممارسات التي تتجاوز حدود الدستور والقانون والمعاهدات الدولية