شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبو ظبي ترتفع والمكاسب السوقية تتخطى 18 مليار درهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعد المؤشر العام لبورصة أبوظبي اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بنمو سهم شركة الدار العقارية بنسبة 5.78 %، لتقفز المكاسب السوقية بأكثر من 18 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات البورصة، ازداد المؤشر بنسبة 3.47 بالمائة، بما يُعادل 143.67 نقطة ليصل إلى 4285.79 نقطة، مُقابل 4141.61 نقطة في ختام الشهر الماضي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وصعدت قطاعات الاتصالات، والبنوك، والعقارات، والطاقة بنسبة 5.50 بالمائة، وبنسبة 2.82 بالمائة، وبنسبة 2.49 بالمائة، وبنسبة 0.67 بالمائة.

وقفزت القيمة السوقية بمقدار 18.5 مليار درهم إلى 484.41 مليار درهم، مُقابل 465.91 مليار درهم في شهر مايو/أيار لعام 2020.