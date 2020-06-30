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بورصة أبو ظبي ترتفع والمكاسب السوقية تتخطى 18 مليار درهم

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عدن - ياسمين التهامي - صعد المؤشر العام لبورصة أبوظبي اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بنمو سهم شركة الدار العقارية بنسبة 5.78 %، لتقفز المكاسب السوقية بأكثر من 18 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات البورصة، ازداد المؤشر بنسبة 3.47 بالمائة، بما يُعادل 143.67 نقطة ليصل إلى 4285.79 نقطة، مُقابل 4141.61 نقطة في ختام الشهر الماضي.    شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

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وصعدت قطاعات الاتصالات، والبنوك، والعقارات، والطاقة بنسبة 5.50 بالمائة، وبنسبة 2.82 بالمائة، وبنسبة 2.49 بالمائة، وبنسبة 0.67 بالمائة.

وقفزت القيمة السوقية بمقدار 18.5 مليار درهم إلى 484.41 مليار درهم، مُقابل 465.91 مليار درهم في شهر مايو/أيار لعام 2020.

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