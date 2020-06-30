شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشكل كبير ... اسعار الصرف قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “المشهد اليمني” ينشر اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020م في عدن وصنعاء اسعار الصرف في عدن: شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements اسعار الشراء السعودي: 197 الدولار: 747 اسعار البيع السعودي: 197.8 دولار: 752 اسعار الصرف في صنعاء اسعار الشراء السعودي: 163.1 الدولار: 618 اسعار البيع السعودي: 163.4 دولار: 620 مع العلم أن أسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة وتختلف من صراف الى آخر

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