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الريال اليمني ينهار بشكل كبير ... اسعار الصرف قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - “المشهد اليمني” ينشر اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020م في عدن وصنعاء

اسعار الصرف في عدن:    شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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اسعار الشراء

 

السعودي: 197

الدولار: 747

اسعار البيع

السعودي: 197.8

دولار: 752

اسعار الصرف في صنعاء

اسعار الشراء

السعودي: 163.1

الدولار: 618

اسعار البيع

السعودي: 163.4

دولار: 620

مع العلم أن أسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة وتختلف من صراف الى آخر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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