شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحباط تهريب أسلحة إيرانية الى اليمن والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements علن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عمليتين لتهريب أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

وقال في بيان، إن العملية الأولى جرت في 17 أبريل الماضي، قبالة المهرة، مشيرًا إلى أن العملية الثانية وقعت في 24 يونيو الجاري.

وكشف التحالف العربي عن ضبط مضادات حرارية وأجهزة لتوجيه الطائرات بدون طيار بين الأسلحة الإيرانية المهربة.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، استعرض مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك قبيل عقد مؤتمرهما صورًا لشحنات الأسلحة الإيرانية وعددًا من قطع الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلقها المليشيا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة.

وأكد الجبير وهوك في المؤتمر الصحفي المشترك على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة على إيران، مشيرين إلى أن رفع التمديد سيجعل إيران أكثر شراسة في دعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية في العالم.

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