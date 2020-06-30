قبائل مراد والجدعان والأشراف وبني ضبيان تدين جريمة مليشيا الإصلاح التكفيرية بحق آل سبيعيان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

أدانت قبائل مراد والجدعان والأشراف وبني ضبيان بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها مليشيا حزب الإصلاح بحق آل سبيعيان بوادي عبيدة بمأرب.

واستنكرت في بيانات لها المجزرة المروعة التي ارتكبتها المليشيات التكفيرية التابعة لحزب الإصلاح وأسفرت عن استشهاد الشيخ محسن سبيعيان وستة من إخوانه وأولاده، وانتهاك الحرمات وترويع النساء والأطفال في جريمة بشعة تتنافى مع الأعراف والأسلاف القبلية وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وأعلنت قبائل مراد والجدعان والأشراف وبني ضبيان البراءة من كل من شارك في هذه الجريمة أو تعاون مع مرتكبيها وإهدار دمه، باعتبارها عيبا أسوداً ووصمة عار في جبين مرتكبيها.

وأكدت وجوب الأخذ بالثأر لآل سبيعيان وملاحقة العناصر المتورطة في الجريمة وفي المقدمة قيادات المليشيات التكفيرية، والتحرك الفاعل لرفد الجبهات بالمال والرجال والمشاركة في معركة تحرير المحافظة من دنس قوى العدوان والمرتزقة.