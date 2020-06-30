الجعدي يُشيد بدور المرأة الجنوبية وجهودها في دعم السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محمد الجعدي، بدور المرأة الجنوبية في إيصال رسالة شعب الجنوب للعالم، ودعم جهود السلام.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل إشهار اللجنة النسوية للتصالح والسلام، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن بحضور عدد من النخب والكوادر النسوية الجنوبية.

وأكد الجعدي أن القطاع النسوي لعب دورا هاما في مختلف مراحل الثورة التحررية الجنوبية، وإيصال صوت القضية الجنوبية إلى المجتمعين الإقليمي والدولي.

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كما أشاد الجعدي بفكرة تأسيس هذه اللجنة، حاثاً القائمين عليها بالعمل كفريق واحد بعيدا عن روح التفرقة والمناطقية في إطار عمل مؤسسي جماعي من دون انتقاء، لتعزيز دور المرأة الجنوبية واستكمال ما حققته من انجازات في مسارها النضالي.

وتمنى الجعدي في ختام كلمته للجنة النسوية للتصالح والسلام التوفيق والنجاح في أعمالها، وأن يكون لها دور في تعزيز رسالة القضية الجنوبية.

وكانت رئيس اللجنة النسوية للتصالح والسلام، انتصار الهدالي قد افتتحت حفل الإشهار بكلمة رحبت فيها بمساعد الأمين العام الأستاذ فضل الجعدي، والحاضرين من رؤساء دوائر الأمانة العامة والكوادر والنخب النسوية الجنوبية ونساء منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن فكرة مبادرة اللجنة النسوية للتصالح والسلام جاءت لتكون همزة وصل للاستماع للرأي الآخر ولتكون جسر إيصال لرسالة القضية الجنوبية.

ولفتت الهدالي إلى أن النساء هن أكثر العوامل تأثيرا في المجتمع، وأن عمل اللجنة النسوية للتصالح والسلام ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما يمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة .

وشددت الهدالي على النساء الجنوبيات أن يكن يدا واحدة، كون نضال النساء يتضمن الساحات والمؤسسات، مؤكدة أن المرأة الجنوبية قادرة على القيادة ومنافسة الرجال وحان الوقت لأن تثبت نفسها