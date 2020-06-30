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الزُبيدي يناقش مع غريفيث جهود التهدئة ووقف إطلاق النار في أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

الزُبيدي يناقش مع غريفيث جهود التهدئة ووقف إطلاق النار في أبين

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، مع المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الى اليمن، السيد مارتن غريفيثتس، جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، وتدابير بناء الثقة، والملف الإنساني، وصولا للعملية السياسية التي يسعى المبعوث إلى إطلاقها.

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وفي اللقاء، أكد الزبيدي على دعم المجلس جهود المبعوث الخاص، واستعداد المجلس للانخراط بشكل جاد في كافة مراحل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن اتفاق الرياض بات يمثل نقطة انطلاقة حقيقية تجاه السلام .

 

واضاف أن أن تشكيل حكومة كفاءات جديدية مناصفة يعد أولوية لبدء أي تقدم حقيقي ناحية الحل، هذا وقد ثمن الرئيس جهود المملكة في تسوية الأزمة وإيجاد حل

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