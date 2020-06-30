شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يناقش مع غريفيث جهود التهدئة ووقف إطلاق النار في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الى اليمن، السيد مارتن غريفيثتس، جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، وتدابير بناء الثقة، والملف الإنساني، وصولا للعملية السياسية التي يسعى المبعوث إلى إطلاقها.

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وفي اللقاء، أكد الزبيدي على دعم المجلس جهود المبعوث الخاص، واستعداد المجلس للانخراط بشكل جاد في كافة مراحل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن اتفاق الرياض بات يمثل نقطة انطلاقة حقيقية تجاه السلام .

واضاف أن أن تشكيل حكومة كفاءات جديدية مناصفة يعد أولوية لبدء أي تقدم حقيقي ناحية الحل، هذا وقد ثمن الرئيس جهود المملكة في تسوية الأزمة وإيجاد حل