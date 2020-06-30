شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة قائد عسكري كبير ... شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي يوم الثلاثاء بمدينة المكلا قائد اللواء 103 العميد ركن علي القملي. وقالت مصادر مقربة منه .. انه توفي اثر مرض عضال الم به. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ايران ترسل اسلحة لليمن والتحالف يضبطها قبل وصولها ..و 36 صورة للعد من الاسلحة المختلفة ... تفاصيل

والقملي قيادي عسكري في قوات الجيش وتتمركز قوات اللواء التابع له بمنطقة جحين بابين.

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