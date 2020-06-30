ورد الان : الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويظهر بوضع لم يشاهده أحد من قبل ... ماذا يحدث؟ ... شاهد الصورة

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عدن - ياسمين التهامي - ظهر الرئيس عبدربه منصور هادي في إجتماع اليوم عقده بمقر إقامته في الرياض ، بالكمامة الطبية الواقية التي نصحت منظمة الصحة العالمية كواحدة من الاحترازات لتجنب العدوى من فايروس كورونا. هادي ظهر بالكمامة الطبية لأول مرة منذ انتشار الوباء خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث الذي ظهر هو الآخر ومرافقوه بالكمامة الطبية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ايران ترسل اسلحة لليمن والتحالف يضبطها قبل وصولها ..و 36 صورة للعد من الاسلحة المختلفة ... تفاصيل

Advertisements ولاحظ مراقبون ان الرئيس عبدربه منصور هادي عقد اجتماعا مع مستشاريه ورئيس الحكومة الاحد ولم يشهد ارتداءه الكمامة الطبية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ ان لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي والمبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفث تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وافاق السلام الممكنة. ولفت الرئيس هادي الى جهوده ومحاولاته الدؤوبة لتحقيق السلام رغم تعنت وعدم رغبة مليشيا الحوثي الانقلابية من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مختلف مراحل ومحطات السلام ، مؤكدا مجددا حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث والذي يفضي لتحقيق الامن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الازمات.

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