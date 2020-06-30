عـــاجل : مجلس الأمن يدعو جميع الاطراف في اليمن الى التنفيذ السريع لهذه الشروط

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر خاصة ان تحركات اماراتية سرية تسعى باطاحة الشرعية من حضرموت وتمكين الانتقالي من السيطرة على مؤسسات الدولة.
وحسب المصدر ان انقلاب ناعم يتم طبخة على نار هادئة بعكس ما حدث في عدن وسقطرى من انقلاب عسكري اطاحة بالشرعية اليمنية من المحافظتين التي اصبحت تحت حكم الانتقالي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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واوضح المصدر ان الانقلاب الناعم الذي يتم الاعداد له بتفاهم مع اللواء فرج البحسني الذي عاد من الامارات قبل امس بزيارة سرية استمرت لعدة ايام تم التفاهم على ترتيبات الانقلاب على الشرعية اليمنية.
ولفت المصدر ان الامارات استخدمت اسلوب الترهيب والترغيب مع محافظ حضرموت الذي رضخ مؤخرا على تنفيذ المخطط دون ان يثير غضب انصار الشرعية في الشارع الحضرمي والتحالف.
واشار المصدر ان شحنة الاموال التابعة للبنك المركزي التي وصلت مؤخرا الى ميناء المكلا هي ثمن خيانة اللواء فرج البحسني للرئيس هادي، بتواطئ من رئيس الوزراء معين عبدالملك.
واضاف المصدر ل"صيرة بوست" ان اجراءات نقل اموال البنك من روسيا تمت بتوجيهات من رئيس الوزراء معين عبدالملك بنقلها الى ميناء المكلا ورفض مقترحات مقربين منه بنقلها الى ميناء نشطون بالمهرة الذي يعتبر اكثر امانا ويخضع لسيطرة الحكومة الشرعية اكثر من المكلا الذي تشهد توتر امني بين الشرعية والانتقالي.
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