شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن حامد البغيلي الذي رافق "الدويلة" سرًا إلى "خيمة القذافي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على خلفية تسريبات مبارك الدويلة والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، انتشر اسم النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي فايز البغيلي، إذ تم اتهامه بالتعاون مع القذافي لزعزة استقار وأمن دول الخليج العربي.

وفايز حامد البغيلي الرشيدي هو نائبًا سابقًا في مجلس الأمة الكويتي، وقد وُلد في الكويت عام 1937، وقد تولى رئاسة رابطة قبيلة بني رشيد، وتدرّج في المناصب السياسية.

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وتخرج "البغيلي" من كلية العلوم العسكرية وعمل ضابطًا بالجيش الكويتي، ثم شارك في انتخابات مجلس الأمة عن محافظة الفروانية، وفاز في الانتخابات عام 1981م وعام 1990م.

وتولى منصب نائب رئيس مجلس محافظة الفروانية، وكذلك رئاسة الاتحاد العام لتجار الخضار والفواكه، وعضوية مجلس البرلمان العربي الدولي لمكافحة الفساد، وكان من المؤيدين لتعديل دستور الكويت عام 1982م .

وقد ذُكر اسم فايز البغيلي في تسريبات مبارك الدويلة والقذافي، إلا أنه صرّح بأنه توجه برفقة مبارك الدويلة إلى الزعيم الليبي في محاولة لإحلال السلام بين قبيلة ”الرشايدة“ والحكومة السودانية.