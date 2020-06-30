شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي طلبها نقل سفير الإمارات لديها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول طلب دولة الكويت نقل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة صقر الريسي.

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ونفى المصدر لوكالة لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، هذه الأنباء، مؤكدًا على ما يتمتع به السفير صقر الريسي من نشاط دبلوماسي متميز وعلاقات اجتماعية مرموقة وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات .

كما دعا إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر هذه الأخبار لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.