شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من 24 ساعة انفجار جديد يضرب طهران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة شمال طهران انفجار جديد ، اليوم الثلاثاء، ليكون الانفجار الثاني في أقل من 24 ساعة؛ حيث تصاعد سحابة كثيفة من الدخان، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية. Advertisements وأعلنت إيران في أولى ساعات اليوم الثلاثاء عن وقوع انفجار استهدف موكب عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني وسقوط قتلى.

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