شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره الكريم بترقية وتعيين 68 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وصرح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم أتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء. وسأل الله أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

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