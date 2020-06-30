شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يحذر مجلس الأمن: لا ترفعوا حظر التسلح عن إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أعضاء مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي من المقرر أن تنتهي مدته في الثامن عشر من أكتوبر المقبل، محذرا من "خيانة مهمة الأمم المتحدة"، في حال فشل المجلس بمنع إيران من الحصول على الأسلحة. وأكد بومبيو، في جلسة عبر دائرة تلفزيونية، أن إيران ستكون "حرة لشراء طائرات مقاتلة روسية الصنع يمكن أن يصل مداها إلى 3000 كيلومتر لتهدد مدنا مثل الرياض ونيودلهي وروما ووارسو". وقال بومبيو إن إيران ستتمكن من تهديد النقل البحري الدولي وحرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج وبحر العرب في حال أصبحت حرة بتوسيع وتحديث أسطولها من الغواصات، كما أنها ستكون "حرة بشراء تكنولوجيات جديدة ومتقدمة لوكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين". وحذر بومبيو من أن إيران ستهدد الاقتصاد العالمي "وتعرض دولا تعتمد على استقرار أسعار الطاقة مثل روسيا والصين للخطر"، كما "ستكون إيران حرة في أن تتاجر بالأسلحة وتزود الصراعات من فنزويلا إلى سوريا إلى أقصى أفغانستان بالوقود". واستشهد بومبيو بتصريحات الرئيس الإيراني، التي قال فيها إن طهران سيمكنها بيع وشراء الأسلحة بسهولة حينما يرفع الحظر، مؤكدا أن "إيران ليست ديمقراطية مسؤولة مثل أستراليا أو الهند، ونحن نعرف ما الذي يمكن أن تفعله". وقال بومبيو، بعد أن عرض نماذج من هجمات نفذت بأسلحة إيرانية على السعودية ، إن "إيران تنتهك بالفعل حظر الأسلحة قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، فتخيلوا النشاط الإيراني إذا تم رفع القيود". وقال بومبيو إن "إيران تزود جماعات الميليشيات الشيعية مثل كتائب حزب الله والجماعات الأخرى، التي تدين بالولاء لها، بالأسلحة، حيث شنت تلك الجماعات عشرات الهجمات الصاروخية منذ خريف العام الماضي ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف التي تقاتل داعش". وأضاف الوزير إن إيران شنت هجمات على سفن تجارية في خليج عمان، مؤكدا "استمعوا إلى دول المنطقة من إسرائيل إلى الخليج وبلدان في الشرق الأوسط الأكثر تعرضاً لإيران يقولون كلهم بصوت واحد: "مددوا حظر الأسلحة"". وتحدى بومبيو وزير الخارجية الإيراني، قائلا إن "الرئيس روحاني هدد برد ساحق في حال تم تمديد فرض حظر الأسلحة، أتمنى أن يقول لنا وزير الخارجية الإيراني من سيسحقون، وكيف سيتم سحقهم". وذكر بومبيو ببرنامج إيران النووي، محذرا من إفساح المجال أمام إيران لإجراء مزيد من التطويرات عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يحذر مجلس الأمن: لا ترفعوا حظر التسلح عن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.