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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٤ مساءً (الخليج 365_متابعات)

وزير دفاع الحوثيين يباغت السعودية بتهديد مرعب.. ويتوعد المملكة بضربات صاروخية غير متوقعة وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة؟! جدد الحوثي اليوم الثلاثاء تهديدها للمملكة العربية السعودية بتوجيه ضربات جديدة واستهداف منشآت اقتصادية وقطاعات نفطية وحيوية ومقرات ومواقع عسكرية في عمق المملكة بعدد من الصواريخ الباليستية المتطورة واسراب من الطائرات المسيرة المتفجرة .

وأكد وزير الدفاع في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن قواتهم مستمرة في تنفيذ العمليات الهجومية الاستراتيجية الواسعة في العمق الجغرافي للمملكة.

وأشار العاطفي في تصريح لوكالة (سبأ) النسخة الحوثية بصنعاء إلى أن قوة جماعته الصاروخية وطائراتها المسيرة فرضت معادلات جديدة على واقع المواجهة وعكست ما تمتلكه الجماعة من قدرات عسكرية قادرة على ردع ما اسماه العدوان واستهداف مواقعه الاستراتيجية والحيوية اين ماكانت.

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وزير دفاع الحوثيين يباغت السعودية بتهديد وقال : “إن قوى” التحالف ” قد هزمت ولم يعد لها بعد اليوم من سبيل سوى الرحيل من الوطن، ولدينا من القدرات ما يجعلنا في موقع القوة لإجبار من وصفهم بالمحتلين على مغادرة بلادنا شاءوا أم أبوا .

وزعم أن الحوثي أكمل سيطرته على كامل محافظة الجوف بعد أن بسط سيطرته على كامل منطقة قانية ووصوله إلى مشارف مدينة مأرب.

وهدد العاطفي بأن الأيام القادمة ستكون أكثر تطورا في أسلحة الحوثي وأنه سيهاجم عمق السعودية ويستهدف منشآت اقتصادية وقطاعات نفطية ومقرات ومواقع عسكرية ردا على ما وصفها جرائم وحصار التحالف تجاه الشعب اليمني.

ودعا العاطفي أبناء محافظة مأرب إلى الوقوف في صف الحوثي يتحسباً لما زعمه تحرير المدينة من قوات التحالف .