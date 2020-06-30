شكرا لقرائتكم خبر عن وردللتو .... ’’الملك سلمان‘‘ يصعق الجميع ويصدر ‘‘أمرًا ملكيًا’’ بحكم القتل تعزير ’’دبلوماسي مصري’’ رفيع بعد أرتكابة ‘‘جريمة مروعة‘‘ .. تعرف من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٦ مساءً (الخليج 365_متابعات)

الملك سلمان ملك السعودية يصدر سلمان بن عبد العزيز، أمرين ملكيين بتنفيذ حكم القتل تعزيرا لمصريين اثنين في السعودية، بالإضافة إلى مواطن سوري ونفذت الجهات المختصة حكم القتل بحق شاب سوري ارتكب جريمة بشعة، حيث قام بضرب والده بمطرقة على رأسه وخنقه حتى الموت ثم أشعل النار في جسده. Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضا : وزير دفاع الحوثيين يباغت السعودية بتهديد مرعب.. ويتوعد المملكة بضربات صاروخية غير متوقعة وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة؟! وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانا بشأن المواطن السوري ، وتفاصيل جريمته. كما أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا آخر بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمصريين اثنين، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي. ونفذت وزارة الداخلية الحكم بالقتل بالمصريين لتهريبهما حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردللتو .... ’’الملك سلمان‘‘ يصعق الجميع ويصدر ‘‘أمرًا ملكيًا’’ بحكم القتل تعزير ’’دبلوماسي مصري’’ رفيع بعد أرتكابة ‘‘جريمة مروعة‘‘ .. تعرف من يكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.