شكرا لمتابعة خبر عن بعد نهبها ٢٨٠ مليار ريال : دبلوماسي يمني يطالب الرئيس هادي بالخروج بموقف شجاع وطرد الامارات من التحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب دبلوماسي يمني مقيم في العاصمة الرياض عبدربه منصور هادي بالخروج بموقف شجاع ضد المؤامرة التي يحيكها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن وشرعيته.

وقال المصدرلـ"سمابرس" الذي يحفظ عن ذكر اسمه مخافة اعتقاله من قبل السلطات السعودية بأن على الرئيس هادي إعلان وقف إنتهاء دور التحالف في اليمن بعد تكرار جرائم في حق اليمن وشرعيته حد وصف المصدر.

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ولفت المصدر إلى أن التنسيق الكامل بين الإمارات وميليشيا الانتقالي الجنوبي وتعمدهم لنهب أموال الشعب اليمني من ميناء المكلا وأخذها لمقر القوات الإماراتية في مطار الريان دليل واضح على هدف التحالف وجر اليمن إلى التمزيق والانفصال وإنهاء دور الشرعية.

ويتمكن المصدر من أن يحقق أموال البنك المركزي ونهبها والتي كان الغرض منها صرف مرتبات موظفي الدولة أمر واضح بأن هناك نوايا مبيته لإنهاء دور الشرعية والمضي نحو تقسيم اليمن.

ووصف وزير خارجية الشرعية قيام ميليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وبحماية من القوات الإماراتية بنهب حاويات تحمل ٢٨٠ مليار ريال وأخذها إلى مقر القوات الإماراتية بمطار الريان أمر غير مقبول وله تبعاته.

وهذا ذلك خرقا واضحا من قبل ميليشيا الانتقالي الجنوبي للهدنة المعلنة من قبل السعودية بين الشرعية والانتقالي الجنوبي.