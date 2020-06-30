شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات قليلة من الزفاف .. العريس يخرج عن طوره ويرمي بزوجته من الطابق العاشر ..والسبب صـــادم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:29 مساءً - هل تذكرون زينب أبنة قاسم سليماني التي ناشدت عبدالملك الحوثي بالثأر لمقتل والدها ؟؟.. شاهدوا بمن تزوجت اليوم ومن هو العريس؟ صحفي إسرائيلي ... قريبا سأخبركم بمعلومة سرية عن صدام حسين وسيصاب أغلبكم بالصدمة شاهد أمريكية تضع مولودها وهي واقفة متسمرة في الشارع “فيديو” Advertisements 3 أعراض إذا ظهرت أثناء نومك ..توجه إلى الطبيب فوراً فأنت مصُاب بأمراض القلب وردنا الان حرب شوارع في السعودية.. قتال "حتى الموت" بالحجارة والعصي وتدخل عاجل للشرطة (فيديو) ميت يصرخ من داخل قبره "أخرجوني من هنا " وصدمة تعُم المشيعين "فيديو" شاهد مذا حدث للراقصة سما المصري بعدما نطق القاضي بالحُكم عليها 3 سنوات سجناً بسبب أعمالها الفاضحة!

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات قليلة من الزفاف .. العريس يخرج عن طوره ويرمي بزوجته من الطابق العاشر ..والسبب صـــادم !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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