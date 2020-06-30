منظمة حقوقية: احتجاز أربع طالبات بسكن جامعة صنعاء منذ ثلاثة أشهر

كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، عن احتجاز أربع طالبات بسكن جامعة صنعاء(الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي) منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت المنظمة في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء أن مدير عام السكن الطلابي بجامعة صنعاء "بشير ثوابه" يحتجز أربع طالبات في سكن جامعة صنعاء الواقع أمام كلية الحاسوب منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريباً حيث هدد بطرد وإهانة أي طالبة تعارض قراره.

وأضافت أنه عمد إلى إغلاق جميع أبواب السكن بالأقفال من جميع الجهات ولا يسمح لهن بخروج أو دخول أي مواد غذائية خاصة بهن أو أي مساعدات أخرى باستثناء الوجبات الغذائية التي تقدم لهن مع الفرق الأمنية التي تحرس المباني وساعة ونصف سُمح بها مؤخراً لشراء بعض الحاجيات.

وأوضحت المنظمة بأن ما تتعرض له الطالبات في السكن الجامعي انتهاك صارخ لحقوقهن المشروعة، وأولها احتجاز حريتهن، وتعريض حياتهن للخطر بحرمانهن من تلقي العلاج والتواصل مع المجتمع بالشكل المطلوب، ويعد نوع من أنواع الحجز التعسفي (الإقامة الجبرية) الذي يحرم الطالبات من حريتهن وحقهن في ممارسة حياتهن الطبيعية.

وطالبت المنظمة في بيان لها إدارة جامعة صنعاء بسرعة السماح للطالبات بممارسة حياتهن الطبيعية ووقف الإجراءات التعسفية بحقهن ومحاسبة المتسبب في احتجاز الطالبات خلال الفترة السابقة، وضمان عودة الطالبات إلى السكن الجامعي لمواصلة تحصيلهن العلمي.

